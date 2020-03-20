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MetaratingsMetaratings
Ари: в Москве, если у тебя есть деньги, девушки сами падают в объятия
Metaratings
  • Metaratings
Нападающий «Краснодара» Ари признался, что в России, особенно в Москве, девушки сами падают в объятия мужчин, если у тех есть деньги.В источнике
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Бразилец из сборной России порассуждал о падких на деньги русских женщинах

Lenta.ru 12:53
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Ари: в Москве, если у тебя есть деньги, девушки сами падают в объятия

Metaratings 12:52
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Ари: в ночном клубе девушки сами падают тебе в объятия. Особенно в Москве

Чемпионат 09:30
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