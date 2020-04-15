«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ

Президент «Армавира» Валентин Климко объявил, что клуб прекращает выступление в первенстве ФНЛ-2019/20 и следующий сезон, вероятно, проведёт в ПФЛ, лиге рангом ниже.