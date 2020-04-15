«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ из-за коронавируса
Ранее о выходе из числа участников турнира объявил "Луч" (Владивосток). В марте Российский футбольный союз объявил о приостановке всех турниров до 31 мая из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения соревнования, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять "Армавир" с первенства ФНЛ", – приводит слова Климко пресс-служба клуба.
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