НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Российская газетаРоссийская газета
ФНЛ из-за коронавируса лишилась еще одного клуба
TV Губерния
  • TV Губерния
  • Inc-news.ru
  • Татар-информ
  • Нева Спорт
  • Реальное время
  • Pravda.Ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Муниципальный вестник Армавира
  • РБК
  • Футбол России
  • Вестник Кавказа
  • ГЛАС.RU
  • Матч ТВ
  • НовостиВолгограда.ру
  • RT на русском
  • Телеканал 360°
  • Газета.Ru
  • Чемпионат-Ростов
  • ODDS.ru
  • Российская газета
  • Sportbox.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • КМВ Новости
  • Кубань 24
Клуб Футбольной национальной лиги "Армавир" из-за пандемии коронавируса отказался от продолжения выступления в турнире.В источнике
С чего всё начиналось
"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения соревнования, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять "Армавир" с первенства ФНЛ", – приводит слова Климко пресс-служба клуба.
Вести.Ru 04:10
Подробнее о событии
alt

Глава ФНЛ: работа по преодолению кризиса из-за коронавируса ведется

РИА Новости 06:29
alt

Президент ФНЛ прокомментировал решение «Армавира» сняться с первенства

Спорт-Экспресс 06:10
alt

Президент «Армавира»: Еще не уведомили ФНЛ о снятии

Советский спорт 04:30
реклама
Главное
Новости