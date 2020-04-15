ФНЛ из-за коронавируса лишилась еще одного клуба
Клуб Футбольной национальной лиги "Армавир" из-за пандемии коронавируса отказался от продолжения выступления в турнире.В источнике
С чего всё начиналось
"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения соревнования, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять "Армавир" с первенства ФНЛ", – приводит слова Климко пресс-служба клуба.