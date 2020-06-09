Напомним, что с февраля 2019 года легионерами в чемпионате России уже не считаются белорусские футболисты. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия являются странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене