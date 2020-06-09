Армяне, казахи и киргизы перестанут считаться легионерами в РПЛ
На заседании исполкома РФС, которое состоится 9 июня, в числе прочего будет принято решение о том, что со следующего сезона чемпионата России (2020/2021) армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами, утверждает источник.В источнике
С чего всё начиналось
Напомним, что с февраля 2019 года легионерами в чемпионате России уже не считаются белорусские футболисты. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия являются странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене