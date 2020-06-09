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Армяне, казахи и киргизы перестанут считаться легионерами в РПЛ
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На заседании исполкома РФС, которое состоится 9 июня, в числе прочего будет принято решение о том, что со следующего сезона чемпионата России (2020/2021) армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами, утверждает источник.В источнике
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С чего всё начиналось
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Армяне, казахи и киргизы не будут считаться легионерами в чемпионате России с сезона-2020/21

Напомним, что с февраля 2019 года легионерами в чемпионате России уже не считаются белорусские футболисты. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия являются странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Sport24.ru вчера в 18:28 
Подробнее о событии
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Легионерами в РПЛ с сезона-2020/21 не будут считаться армяне, казахи и киргизы

Sports.ru 03:16
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Источник: казахи, киргизы и армяне перестанут считаться легионерами в РПЛ

Футбол России 02:47
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Sport 24: Еще три национальности не будут давать статус легионера в РПЛ

Спорт день за днем 02:01
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