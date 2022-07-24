ЧемпионатАрсен Захарян побил рекорд Алана Дзагоева по голевым передачам в РПЛПолузащитник «Динамо» Арсен Захарян отдал десятую голевую передачу в Российской Премьер-лиге.LegalbetВ воскресенье (24 июля) состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на своем поле разгромило «Торпедо» со счетом 4:0.Sport24.ruХавбек побил рекорд Алана Дзагоева, который сделал столько же голевых передач в возрасте 19 лет и 10 месяцев.ЧемпионатВ прошлом сезоне Арсен провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.Бомбардир.руЧитать далееСвернутьSport24.ruГазета.RuЧемпионатСпортКПСоветский спортБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииЗахарян побил рекорд Дзагоева по ассистам в РПЛБомбардир.ру18:28Захарян побил рекорд Дзагоева по ассистам в РПЛLegalbet17:38Арсен Захарян побил рекорд Алана Дзагоева по голевым передачам в РПЛЧемпионат17:27Футболист «Динамо» Захарян стал рекордсменом РПЛ по голевым передачамГазета.Ruвчера в 16:31Захарян превзошел рекорд Дзагоева по голевым передачам в РПЛСпортКПвчера в 15:40Захарян превзошел достижение Дзагоева по голевым передачам в РПЛSport24.ruвчера в 15:15Захарян круче питерских бразильцев! Бело-голубые разгромили «Торпедо» благодаря трем шедеврам юниораСоветский спортвчера в 12:45Показать ещёОценить