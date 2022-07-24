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Арсен Захарян побил рекорд Алана Дзагоева по голевым передачам в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отдал десятую голевую передачу в Российской Премьер-лиге.
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В воскресенье (24 июля) состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на своем поле разгромило «Торпедо» со счетом 4:0.
Sport24.ru
Хавбек побил рекорд Алана Дзагоева, который сделал столько же голевых передач в возрасте 19 лет и 10 месяцев.
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В прошлом сезоне Арсен провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.
Бомбардир.ру
Sport24.ru
Газета.Ru
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