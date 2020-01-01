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Арсенал (Тула) — Динамо 1:0 (1-й тайм)
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Стали известны составы "Арсенала" и "Динамо" на поединок 4-го тура чемпионата России.В источнике
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«Арсенал» и «Динамо» объявили составы на матч 4-го тура РПЛ

Футбол России 09:18
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«Арсенал» — «Динамо»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Чемпионат 09:17
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«Арсенал» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс 09:37
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