«Арсенал» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Тульский "Арсенал" обыграл московское "Динамо" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей Даниил Лесовой оформил дубль.