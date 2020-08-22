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«Арсенал» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
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Тульский "Арсенал" обыграл московское "Динамо" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей Даниил Лесовой оформил дубль.В источнике
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«Динамо» потерпело первое поражение в сезоне, уступив «Арсеналу»

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«Арсенал» обыграл «Динамо», Лесовой оформил дубль

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