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Арсенал (Тула) — Краснодар 1:1

«Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ (1:1). Туляки открыли счет голом Кингса Кангва на 19-й минуте.
Soccer.ru
Эдуард Сперцян из "Краснодара" на 76 минуте во время второго тайма забил мяч в ворота "Арсенала".
Тульская служба новостей
На 90-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Краснодара" Егор Сорокин.
РИА Новости
«Краснодар» набрал 46 очков и остался на пятой строчке.
Спорт-Экспресс
ИА Красная Весна
Газета.Ru
Евро-футбол.ру
Тульский футбол
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«Краснодар» избежал поражения в матче с «Арсеналом»
Sport.ru11:56
Футболисты «Арсенала» и «Краснодара» сыграли вничью в 28-м туре РПЛ
РИА Новости11:32
В Туле матч «Арсенал» — «Краснодар» закончился ничьей
Тульская пресса11:41
Тульский «Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью
Молодой коммунар12:31
«Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью в 28-м туре РПЛ
Bobsoccer11:27
Матч тульского «Арсенала» с «Краснодаром» закончился ничьей
Тульская служба новостей12:00
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Краснодаром»
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