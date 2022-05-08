Тульские новостиАрсенал (Тула) — Краснодар 1:1«Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ (1:1). Туляки открыли счет голом Кингса Кангва на 19-й минуте.Soccer.ruЭдуард Сперцян из "Краснодара" на 76 минуте во время второго тайма забил мяч в ворота "Арсенала".Тульская служба новостейНа 90-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Краснодара" Егор Сорокин.РИА Новости«Краснодар» набрал 46 очков и остался на пятой строчке.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаГазета.RuЕвро-футбол.руТульский футболРИА НовостиBookmaker-ratings.ruКомсомольская Правда - СпортREGNUMПодробнее о событии«Краснодар» избежал поражения в матче с «Арсеналом»Sport.ru11:56Футболисты «Арсенала» и «Краснодара» сыграли вничью в 28-м туре РПЛРИА Новости11:32В Туле матч «Арсенал» — «Краснодар» закончился ничьейТульская пресса11:41Тульский «Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничьюМолодой коммунар12:31«Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью в 28-м туре РПЛBobsoccer11:27Матч тульского «Арсенала» с «Краснодаром» закончился ничьейТульская служба новостей12:00Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Краснодаром»Тульские новости11:47Показать ещёОценить7