НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата РоссииМосковский ЦСКА на выезде обыграл «Уфу» и приблизился к «Зениту»«Рубин» сыграет в Казани с московским «Спартаком» в матче РПЛТульский «Арсенал» дома принимает «Сочи»Аджоев: «Арсенал» не имел права не выиграть сегодня у «Сочи»Главное«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата РоссииЧимаев нокаутировал Миршерта на 17-й секундеФигуристка Щербакова победила на этапе Кубка России«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка СтэнлиДзюба высказался о спорном голе в матче с «Уралом»MetaratingsАрсенал (Тула) — Сочи 3:2Аргументы и Факты23Аргументы и ФактыRT на русскомТульская прессаМолодой коммунарBookmaker-ratings.ruВестник КавказаЦарьградМатч ТВНева СпортТульские новостиКП - ТулаВести СочиMetaratingsФутбол РоссииГазета.RuЮгополисСпорт-ЭкспрессSports.ruТульский футболLiveSport.ruLiveResult.RuСпорт день за днемСпорт БИЗНЕС Online«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем. Ещё один гол в составе его команды забил Эванс Кангва.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Арсенал Тула» — «Сочи» (3:2). Видеообзор матча РПЛBetOn 10:48Ткачев — лучший игрок матча «Арсенал» — «Сочи»Матч ТВ 09:04«Арсенал» одолел «Сочи», Ткачев сделал дубльСоветский спорт 09:08рекламаЕщё по теме«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата РоссииМосковский ЦСКА на выезде обыграл «Уфу» и приблизился к «Зениту»«Рубин» сыграет в Казани с московским «Спартаком» в матче РПЛТульский «Арсенал» дома принимает «Сочи»Аджоев: «Арсенал» не имел права не выиграть сегодня у «Сочи»Главное«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата РоссииЧимаев нокаутировал Миршерта на 17-й секундеФигуристка Щербакова победила на этапе Кубка России«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка СтэнлиДзюба высказался о спорном голе в матче с «Уралом»Новости