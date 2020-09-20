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Арсенал (Тула) — Сочи 3:2
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«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем. Ещё один гол в составе его команды забил Эванс Кангва.В источнике
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«Арсенал Тула» — «Сочи» (3:2). Видеообзор матча РПЛ

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