НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Арсенал (Тула) — Сочи 3:2
MySLO.ru
  • MySLO.ru
  • Тульские новости
  • Аргументы и Факты
  • RT на русском
  • Тульская пресса
  • Молодой коммунар
  • Спорт-Экспресс
  • ГТРК Тула
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Вестник Кавказа
  • Росгвардия
  • Нева Спорт
  • КП - Тула
  • Вести Сочи
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Югополис
  • Sports.ru
  • Тульский футбол
  • РИА Воронеж
  • LiveSport.ru
  • LiveResult.Ru
  • NEWSru Израиль
«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем. Ещё один гол в составе его команды забил Эванс Кангва.В источнике
6
Подробнее о событии
alt

«Арсенал Тула» — «Сочи» (3:2). Видеообзор матча РПЛ

BetOn 10:48
alt

«Арсенал» одержал победу в матче с «Сочи»

Молодой коммунар 09:40
alt

Ткачев вышел на второе место по количеству мячей за «Арсенал» в премьер-лиге

Тульские новости 15:10 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости