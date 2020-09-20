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Стали известны составы «Арсенала» и «Сочи» на матч РПЛ
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Тульский "Арсенал" и "Сочи" определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.В источнике
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Форвард «Арсенала» Луценко получил травму в 1-м тайме матча с «Сочи»

Sports.ru 08:05
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Луценко снова получил травму и был заменён в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи»

Чемпионат 07:49
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Луценко получил травму в матче с «Сочи»

Футбол России 07:46
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