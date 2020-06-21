НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛНа фанатов «Спартака» завели уголовное дело«Спартак» прибыл в Тулу на матч с «Арсеналом»Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом»РФС заменил арбитра матча ЧР, у которого выявили коронавирусГлавноеПоявилось видео поражения Волкова в UFCТренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата ИспанииЭвертон — Ливерпуль 0:0Soccernews.ruАрсенал (Тула) — Спартак 2:3Чемпионат225Первый Тульский0:40Пятый канал0:32В рамках 23-го тура РПЛ "Спартак" добыл выездную победу над тульским "Арсеналом". Благодаря победе "Спартак" поднялся на шестое место, "Арсенал" идет восьмым.В источнике Комментировать70Подробнее о событии «С первым мячом за великий и могучий «Спартак». Соболев опубликовал видео своего голаSportbox.RU 11:32Соболев отпраздновал гол «Арсеналу»: «С первым мячом за великий и могучий «Спартак»Sport24.ru 07:16 «За великий и могучий «Спартак». Соболев показал видео своего первого гола за красно-белыхСпорт-Экспресс 06:53рекламаЕщё по теме«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛНа фанатов «Спартака» завели уголовное дело«Спартак» прибыл в Тулу на матч с «Арсеналом»Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом»РФС заменил арбитра матча ЧР, у которого выявили коронавирусГлавноеПоявилось видео поражения Волкова в UFCТренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата ИспанииЭвертон — Ливерпуль 0:0Новости