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Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Чемпионат
  • Первый Тульский0:40
  • Пятый канал0:32
В рамках 23-го тура РПЛ "Спартак" добыл выездную победу над тульским "Арсеналом". Благодаря победе "Спартак" поднялся на шестое место, "Арсенал" идет восьмым.В источнике
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«С первым мячом за великий и могучий «Спартак». Соболев опубликовал видео своего гола

Sportbox.RU 11:32
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Соболев отпраздновал гол «Арсеналу»: «С первым мячом за великий и могучий «Спартак»

Sport24.ru 07:16 
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«За великий и могучий «Спартак». Соболев показал видео своего первого гола за красно-белых

Спорт-Экспресс 06:53
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