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Тульский футболТульский футбол
«Спартак» приехал в Тулу на матч с «Арсеналом»
Mockva.ru
  • Life.ru0:56
Московский "Спартак" прибыл в Тулу на матч 23-го тура чемпионата России против "Арсенала". Красно-белые разместились в гостинице SK Royal на Советской.В источнике
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«Арсенал» — «Спартак». Трансляция

Sport24.ru 07:33
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Проблемы у «Спартака» начались ещё до матча? Кто заменит Тедеско в игре с «Арсеналом»

Чемпионат 07:00
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«Арсенал» — «Спартак»: видеотрансляция матча РПЛ

Спорт-Экспресс 04:30
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