Арсенал — Челси 1:1 (Перерыв)

Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В нынешнем сезоне команды встречались между собой дважды.