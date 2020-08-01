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Арсенал — Челси 1:1 (Перерыв)
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Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В нынешнем сезоне команды встречались между собой дважды.В источнике
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