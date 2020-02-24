«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

«Арсенал» в матче 27-го тура чемпионата Англии на своем поле обыграл «Эвертон» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Пьер-Эмерика Обамеянга. «Арсенал» занимает девятое место в таблице.