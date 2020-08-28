Арсенал — Ливерпуль 1:1 (2-й тайм)

Сегодня в 18:30 по московскому времени состоится матч за Суперкубок Англии, в котором «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Игра состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».