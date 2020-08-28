НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАрсенал - Ливерпуль: прогноз Football Mike 29 августа 2020Игроки «Ливерпуля» и «Арсенала» станут на колено в матче Суперкубка АнглииВан Дейк сможет сыграть с «Арсеналом»«Ньюкасл» планирует взять в аренду игрока «Арсенала»Пять топ-клубов АПЛ хотят использовать пять замен в новом сезонеГлавноеХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при БельгииСпартак — Арсенал (Тула) 2:1«Локомотив» согласился продать МиранчукаРФС отменил удаление футболиста «Динамо» в матче с «Зенитом»«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном», «Тоттенхэм» обыграл «Бирмингем»Vprognoze.ruАрсенал — Ливерпуль 1:1 (2-й тайм)Sportbox.RU20Sportbox.RUСпорт-ЭкспрессГазета.RuSM NewsODDS.ruTheUK.oneSportmail.ruSport24.ruPrognozistLiveSport.ruMetaratingsFootball-fun.ruЧемпионатКомсомольская правдаСпорт день за днемSports.ruНева СпортSoccernews.ruФутбол РоссииFootballHDСегодня в 18:30 по московскому времени состоится матч за Суперкубок Англии, в котором «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Игра состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».В источнике Комментировать2Подробнее о событии Обамеянг повторил рекорд Алексиса по голам на «Уэмбли» за «Арсенал» – 5 мячейSports.ru 12:14«Арсенал» — «Ливерпуль»: видеотрансляция матча Суперкубка АнглииСпорт-Экспресс 09:30«Арсенал» — «Ливерпуль». Видеотрансляция Суперкубка АнглииBetOn 10:59рекламаЕщё по темеАрсенал - Ливерпуль: прогноз Football Mike 29 августа 2020Игроки «Ливерпуля» и «Арсенала» станут на колено в матче Суперкубка АнглииВан Дейк сможет сыграть с «Арсеналом»«Ньюкасл» планирует взять в аренду игрока «Арсенала»Пять топ-клубов АПЛ хотят использовать пять замен в новом сезонеГлавноеХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при БельгииСпартак — Арсенал (Тула) 2:1«Локомотив» согласился продать МиранчукаРФС отменил удаление футболиста «Динамо» в матче с «Зенитом»«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном», «Тоттенхэм» обыграл «Бирмингем»Новости