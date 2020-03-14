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Александр Бубнов: «Арсенал» лучше сбалансирован, чем «Рубин»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • LiveSport.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов считает, что тульский "Арсенал" в 22-м туре чемпионата России выиграет у казанского "Рубина" - 2:0.В источнике
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«Арсенал» Тула — «Рубин»: прогноз «Чемпионата» на матч Российской Премьер-Лиги

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