Александр Бубнов: «Арсенал» лучше сбалансирован, чем «Рубин»

Экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов считает, что тульский "Арсенал" в 22-м туре чемпионата России выиграет у казанского "Рубина" - 2:0.