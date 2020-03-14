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«Рубин» в меньшинстве обыграл «Арсенал»
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В матче 22 тура РПЛ «Рубин» на выезде обыграл «Арсенал» со счетом 0:1. Это первая победа Леонида Слуцкого на посту главного тренера «бордовых».В источнике
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«Рубин» впервые при Слуцком победил, в меньшинстве одолев «Арсенал». Казанцы покинули зону вылета

Bookmaker-ratings.ru 13:53
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Слуцкий одержал первую победу с «Рубином»

Матч ТВ 13:53
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«Рубин» вдесятером обыграл в Туле «Арсенал», впервые одержав победу в РПЛ под руководством Слуцкого

Советский спорт 13:53 
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