«Арсенал» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ

В воскресенье, 27 сентября футболисты «Арсенала» примут на домашней арене «Ростов». Встреча пройдет в Туле и начнется в 14.00 мск. За час до начала игры команды огласили стартовые составы.