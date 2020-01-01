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«Арсенал» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ
Чемпионат-Ростов
  • Чемпионат-Ростов
  • Тульский футбол
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
В воскресенье, 27 сентября футболисты «Арсенала» примут на домашней арене «Ростов». Встреча пройдет в Туле и начнется в 14.00 мск. За час до начала игры команды огласили стартовые составы.В источнике
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Хасимото и Бабурин сыграют с первых минут в матче с «Арсеналом»

Sportbox.RU 05:58
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Хасимото и Бабурин сыграют с первых минут в матче с «Арсеналом»

Матч ТВ 05:58
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Шомуродов и Хашимото — в старте «Ростова» на матч 9-го тура РПЛ с «Арсеналом»

Metaratings 05:57
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