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«Арсенал» и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России
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Тульский "Арсенал" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России.В источнике
Подробнее о событии
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«Спартак» объявил стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ с «Арсеналом»

Metaratings 08:23
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Соболев и Ларссон — на острие «Спартака» в матче против «Арсенала»

Soccer.ru 08:20 
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Кутепов пропустит матч с «Арсеналом» из-за травмы ноги

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