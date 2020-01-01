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Дайо Упамекано близок к переходу в «Арсенал»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает Tuttosport.В источнике
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СМИ: Защитник «Лейпцига» близок к переходу в «Арсенал»

Sportbox.RU 04:04
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СМИ: Защитник «Лейпцига» близок к переходу в «Арсенал»

Матч ТВ 04:04
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«Арсенал» — главный претендент на Упамекано

Спорт-Экспресс 01:25
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