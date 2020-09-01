«Арсенал» намерен взять в аренду у «Спартака» Глушенкова
Руководители клубов обсудили возможность перехода Глушенкова на матче «Спартака» и «Арсенала» 29 августа. В двух предыдущих сезонах «Спартак» уже отдавал в аренду «Арсеналу» двух атакующих полузащитников — Зелимхана Бакаева и Александра Ломовицкого.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», у полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова есть несколько вариантов с арендой в клубы РПЛ до конца этого сезона. Основным претендентом на 21-летнего игрока при этом считается «Арсенал».