НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
«Арсенал» намерен взять в аренду у «Спартака» Глушенкова
Тульские новости
  • Тульские новости
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Тульский футбол
  • Первый Тульский
Руководители клубов обсудили возможность перехода Глушенкова на матче «Спартака» и «Арсенала» 29 августа. В двух предыдущих сезонах «Спартак» уже отдавал в аренду «Арсеналу» двух атакующих полузащитников — Зелимхана Бакаева и Александра Ломовицкого.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

«Арсенал» — основной претендент на Глушенкова

Как стало известно «СЭ», у полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова есть несколько вариантов с арендой в клубы РПЛ до конца этого сезона. Основным претендентом на 21-летнего игрока при этом считается «Арсенал».
Спорт-Экспресс 06:15
Подробнее о событии
alt

Тульский Арсенал может арендовать полузащитника Спартака

Тульская пресса 09:41
alt

Источник: тульский «Арсенал» — главный претендент на Глушенкова

Футбол России 07:28
alt

Тульский «Арсенал» – основной претендент на аренду Глушенкова. Хавбеком «Спартака» интересуются еще 4 клуба РПЛ

Sports.ru 07:28
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости