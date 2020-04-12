НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
FAPL.ruFAPL.ru
«Арсенал» сообщил игрокам, как те смогут избежать понижения зарплат
Sports.ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
"Арсенал" сообщил своим игрокам, что те смогут избежать понижения своих зарплат, если пробьются в Лигу Чемпионов на будущий сезон.В источнике
Подробнее о событии
alt

Игроки «Арсенала» смогут избежать понижения зарплат, квалифицируясь в Лигу чемпионов

Чемпионат 19:40
alt

«Арсенал» не будет сокращать игрокам зарплату, если команда выйдет в Лигу чемпионов

Sport24.ru 17:24 
alt

«Арсенал» не будет сокращать зарплаты игрокам, если клуб попадёт в ЛЧ

Metaratings 16:53
реклама
Главное
Новости