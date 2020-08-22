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«Арсенал» объявил о переходе Салах-Эддина
Спорт-Экспресс
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Состав лондонского "Арсенала" пополнил полузащитник "Фейеноорда" Салах-Эддин.В источнике
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«Арсенал» объявил о трансфере Салах-Эддина

Матч ТВ 10:41
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«Арсенал» объявил о трансфере Салах-Эддина

Sportbox.RU 10:41
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«Добро пожаловать в „Арсенал“, Салах»: «Канониры» объявили о трансфере нового игрока

Все про Спорт ру 09:52
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