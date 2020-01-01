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Тульский «Арсенал» подтвердил переход Тараса Бурлака
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Тульский «Арсенал» подтвердил переход защитника Тараса Бурлака. Как сообщает пресс-служба клуба, с ним заключили долгосрочный контракт.В источнике
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Подробнее о событии
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Бурлак стал игроком тульского «Арсенала»

Матч ТВ 03:57
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Бурлак стал игроком тульского «Арсенала»

Sportbox.RU 03:57
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Тарас Бурлак стал игроком тульского «Арсенала»

Чемпионат 03:46
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