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«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль
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«Арсенал» в матче 27-го тура чемпионата Англии на своем поле обыграл «Эвертон» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Пьер-Эмерика Обамеянга. «Арсенал» занимает девятое место в таблице.В источнике
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«Арсенал» пропустил от Калверт-Льюина самый быстрый мяч в домашних играх АПЛ

Бомбардир.ру вчера в 23:40
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Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Эвертоном»

Советский спорт вчера в 13:31 
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«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

Спорт-Экспресс вчера в 13:27
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