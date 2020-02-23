«Арсенал» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

Лондонский "Арсенал" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды. "Ириски" вышли вперед уже на первой минуте.