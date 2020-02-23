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«Арсенал» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
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Лондонский "Арсенал" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды. "Ириски" вышли вперед уже на первой минуте.В источнике
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Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Эвертоном»

Советский спорт 13:31 
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«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

Спорт-Экспресс 13:27
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«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

Футбол России 13:31
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