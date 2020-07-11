«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице РПЛ
Позднее счёт сравнял хавбек «Тамбова» Михаил Костюков. На 84-й минуте гол забил нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. По итогам матча «Арсенал» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Динамо», «Рубин» и «Спартак».В источнике Будем стремиться. Но сейчас важнее очки для команды. Это банально, но правда. Стремимся как можно выше. Но в данной ситуации должны довольствоваться тем, что есть. Немного выбрались из передряги. Хотим выиграть оставшиеся матчи, чтобы хоть немного реабилитироваться.Sports.ru11:30
Тамбовский Репортер 11:30