Евгений Луценко российский футболист

Будем стремиться. Но сейчас важнее очки для команды. Это банально, но правда. Стремимся как можно выше. Но в данной ситуации должны довольствоваться тем, что есть. Немного выбрались из передряги. Хотим выиграть оставшиеся матчи, чтобы хоть немного реабилитироваться.

Sports.ru

11:30