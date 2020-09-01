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«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе
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Проверять российских судей на детекторе лжи становится трендом нынешнего сезона РПЛ. Футбольный клуб "Арсенал" из Тулы направил официальное письмо в Российский Футбольный Союз. Руководство "оружейников" просит проверить на детекторе лжи судью матча "Спартак" - "Арсенал" Алексея Матюнина.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Арсенал» попросил РФС проверить арбитра Матюнина на полиграфе после матча со «Спартаком»

«Арсенал» обратился в РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Об этом рассказал генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
Чемпионат 05:53
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Реакция главы судейского комитета РФС на требование «Арсенала» проверить Матюнина на полиграфе

Спорт-Экспресс 10:00
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Тульский «Арсенал» обратился в РФС с требованием проверить арбитра Матюнина на полиграфе

Тульские новости 07:50
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Тульский «Арсенал» попросил проверить на полиграфе арбитра матча со «Спартаком»

Первый Тульский 07:19
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