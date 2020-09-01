«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе
Проверять российских судей на детекторе лжи становится трендом нынешнего сезона РПЛ. Футбольный клуб "Арсенал" из Тулы направил официальное письмо в Российский Футбольный Союз. Руководство "оружейников" просит проверить на детекторе лжи судью матча "Спартак" - "Арсенал" Алексея Матюнина.В источнике
С чего всё начиналось
«Арсенал» обратился в РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Об этом рассказал генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.