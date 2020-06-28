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«Арсенал» повторил рекорд по числу выходов в полуфинал Кубка Англии
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Лондонский «Арсенал» в 30-й раз вышел в полуфинал Кубка Англии, повторив достижение «Манчестер Юнайтед».В источнике
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«Арсенал» повторил рекорд по числу выходов в полуфинал Кубка Англии

Чемпионат 11:03
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«Арсенал» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Шеффилд Юнайтед» благодаря голу в компенсированное время

Sport24.ru 10:00 
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«Арсенал» вырвал победу у «Шеффилда» в Кубке Англии

Спорт-Экспресс 10:00
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