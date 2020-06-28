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«Арсенал» повторил рекорд по числу выходов в полуфинал Кубка Англии
Sports.ru
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Лондонский «Арсенал» в 30-й раз вышел в полуфинал Кубка Англии, повторив достижение «Манчестер Юнайтед».В источнике
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«Арсенал» повторил рекорд по числу выходов в полуфинал Кубка Англии

Чемпионат 11:03
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«Арсенал» в 30-й раз вышел в полуфинал Кубка Англии и повторил рекорд «МЮ»

Sports.ru 10:39
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«МЮ» установил рекорд в Кубке Англии

Все про Спорт ру 02:41
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