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«Арсенал» продлил контракт с Черевченко и четырьмя игроками
Тульский футбол
  • Piter.tv0:20
Тульский «Арсенал» продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко до фактического конца сезона-2019/20.В источнике
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«Арсенал» объявил о продлении аренды Ломовицкого и Лесового

Спорт-Экспресс 10:39
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Тульский «Арсенал» продлил контракты с тренерским штабом и четырьмя футболистами

Чемпионат 10:35
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Тульский «Арсенал» объявил о продлении контрактов с Черевченко и 4 игроками до конца сезона

Sport24.ru 10:19 
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