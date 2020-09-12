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«Арсенал» разгромил «Фулхэм» на старте чемпионата Англии по футболу
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Лондонский "Арсенал" разгромил "Фулхэм" в 1-м туре чемпионата Англии по футболу-2020/21.В источнике
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«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в первом матче нового сезона чемпионата Англии

Матч ТВ 09:26
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«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в первом матче нового сезона АПЛ

Чемпионат 09:24
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«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в стартовом матче нового сезона

Футбол России 10:05
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