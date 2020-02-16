«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в воскресенье, 16 февраля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу лондонской команды.