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«Арсенал» согласовал трансфер 19-летнего форварда «Сан-Паулу»

Лондонский «Арсенал» согласовал трансфер нападающего «Сан-Паулу» Маркиньоса, сообщает Goal.com.
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Сообщается, что трансфер обойдётся «Арсеналу» в £ 3 млн (€ 3,5 млн).
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Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
Бомбардир.ру
Лондонский «Арсенал» в 36 матчах набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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Евро-футбол.ру

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