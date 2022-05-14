Чемпионат«Арсенал» согласовал трансфер 19-летнего форварда «Сан-Паулу»Лондонский «Арсенал» согласовал трансфер нападающего «Сан-Паулу» Маркиньоса, сообщает Goal.com.ЧемпионатСообщается, что трансфер обойдётся «Арсеналу» в £ 3 млн (€ 3,5 млн).ЧемпионатРыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.Бомбардир.руЛондонский «Арсенал» в 36 матчах набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руПодробнее о событии«Арсенал» согласовал трансфер 19-летнего форварда «Сан-Паулу»Чемпионат03:16Маркиньос перейдет в «Арсенал»ODDS.ru02:01«Арсенал» согласовал первый летний трансферЕвро-футбол.ру03:29«Арсенал» договорился о подписании бразильского вингера Маркиньоса за 3 миллиона фунтовArsaman.ru05:19Показать ещёОценить