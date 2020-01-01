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«Арсенал» сократил зарплаты футболистам и тренерам на 12,5%
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Лондонский "Арсенал" договорился о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса. Зарплата футболистов и тренеров "Арсенала" снизится на 12,5%.В источнике
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«Арсенал» сократит зарплату футболистам и тренерам на 12,5%

Матч ТВ 13:52
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Лондонский «Арсенал» объявил о сокращении зарплат своим футболистам

Советский спорт 13:37
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«Арсенал» объявил о снижении зарплат футболистов и тренеров на 12,5%

Футбол России 13:31
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