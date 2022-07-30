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Тульские новости
Тульские новости

«Арсенал» сыграл вничью с «Акроном»

В Туле завершился матч тульского «Арсенала» с «Акроном» в рамках третьего тура Первой лиги со счетом 1-1.
Тульские новости
33-летний полузащитник тульской команды Сергей Ткачев сравнял счет во второй половине встречи на 58-й минуте.
Спорт-Экспресс
«Арсенал» Тула – «Акрон» – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – 27 Рогач, 1:1 – 57 Ткачев.
Metaratings
"Арсенал" с семью очками лидирует в турнирной таблице.
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Главный тренер тульского «Арсенала» подвел итоги матча с «Акроном» (1:1) в Первой лиге
Sports.ru21:40
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Акроном» в матче Первой Лиги
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«Акрон» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче Первой лиги и набрал первое очко в сезоне
РИА Новостивчера в 12:56
Лидер первой лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Акроном»
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