Тульские новости«Арсенал» сыграл вничью с «Акроном»В Туле завершился матч тульского «Арсенала» с «Акроном» в рамках третьего тура Первой лиги со счетом 1-1.Тульские новости33-летний полузащитник тульской команды Сергей Ткачев сравнял счет во второй половине встречи на 58-й минуте.Спорт-Экспресс«Арсенал» Тула – «Акрон» – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – 27 Рогач, 1:1 – 57 Ткачев.Metaratings"Арсенал" с семью очками лидирует в турнирной таблице.РИА НовостиЧитать далееСвернутьMySLO.ruСпорт уик-эндПервый ТульскийСитиТрафикMetaratingsТульские новостиЕвро-футбол.руИА Красная ВеснаМолодой коммунарSports.ruТульская служба новостейБомбардир.руПодробнее о событииГлавный тренер тульского «Арсенала» подвел итоги матча с «Акроном» (1:1) в Первой лигеSports.ru21:40Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Акроном» в матче Первой ЛигиМатч ТВвчера в 13:01«Акрон» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче Первой лиги и набрал первое очко в сезонеРИА Новостивчера в 12:56Лидер первой лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Акроном»Спорт-Экспрессвчера в 12:55Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Акроном»Тульский футболвчера в 12:53«Арсенал» пропустил первый гол в матче с «Акроном»Тульская служба новостейвчера в 11:40«Арсенал» сыграл вничью с «Акроном»Тульские новостивчера в 13:10Показать ещёОценить4