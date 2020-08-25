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«Арсенал» сыграл вничью с «Химками» в матче чемпионата России
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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче пятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 1:1.В источнике
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Дмитрий Тихий: Ничья с «Арсеналом» – хороший результат для «Химок», учитывая удаление

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Фотографии с матча «Арсенал» - «Химки»

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