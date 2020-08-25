НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
МК-СпортМК-Спорт
«Арсенал» сыграл вничью с «Химками» в матче чемпионата России
Тульские новости
  • Тульские новости
  • Первый Тульский
  • Спорт-Экспресс
  • Аргументы и Факты
  • Metaratings
  • Тульский футбол
  • Sportmail.ru
  • NEWSru Израиль
  • RT на русском
  • ODDS.ru
  • Тульская пресса
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Общественная служба новостей
  • LiveSport.ru
  • SM News Московская область
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт уик-энд
  • MySLO.ru
  • Футбол России
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче пятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 1:1.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

«Химки» упустили победу над тульским «Арсеналом»

Чемпионат 15:21
alt

Защитник «Химок» удален в матче с «Арсеналом». Вторую желтую он получил за фол, где не было касания

Sports.ru 15:16
alt

«Арсенал» — «Химки» — 1:1. Видеообзор матча

Sport24.ru 16:10 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости