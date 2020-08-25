НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России«Арсенал» и «Химки» сыграли вничью, Луценко получил травмуФорвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко вызван в сборную РоссииНа матче «Арсенала» и «Химок» РФС заменил ассистента арбитра«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Чалов и Гайч пробьют Сафонова, Берг и Классон ответятГлавноеМесси решил уйти из «Барселоны»Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с ДзюбойЦСКА договорился c «Херенвеном» о переходе Эджуке«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Ростова»Бывший президент «Ротора» уверен в победе команды над «Спартаком»МК-Спорт«Арсенал» сыграл вничью с «Химками» в матче чемпионата РоссииТульские новости24Тульские новостиАиФ ТулаПервый ТульскийАргументы и ФактыMySLO.ruMetaratingsNewstracker.ruТульские ИзвестияТульский футболТагилСити.руSportmail.ruNEWSru ИзраильRT на русскомThe Moscow PostODDS.ruТульская прессаSports.ruГазета.RuКП - ТулаОбщественная служба новостейLiveSport.ruSM News Московская областьSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruТульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче пятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 1:1.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Эванс Кангва: «Арсенал» потерял два очка в матче с «Химками»Советский спорт 05:46«Арсенал» в игре с «Химками» потерял два очка и Луценко: аналитика от «Тульских новостей»Спорт71 05:08«Арсенал» в игре с «Химками» потерял два очка и Луценко: аналитика от «Тульских новостей»Тульские новости 05:10рекламаЕщё по теме«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России«Арсенал» и «Химки» сыграли вничью, Луценко получил травмуФорвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко вызван в сборную РоссииНа матче «Арсенала» и «Химок» РФС заменил ассистента арбитра«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Чалов и Гайч пробьют Сафонова, Берг и Классон ответятГлавноеМесси решил уйти из «Барселоны»Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с ДзюбойЦСКА договорился c «Херенвеном» о переходе Эджуке«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Ростова»Бывший президент «Ротора» уверен в победе команды над «Спартаком»Новости