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«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе
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Тульский «Арсенал» после матча с московским «Спартаком» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с предложением проверить судью Алексея Матюнина на полиграфе, также клуб попросил не назначать этого арбитра на поединки с участием команды.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Арсенал» попросил РФС проверить арбитра Матюнина на полиграфе после матча со «Спартаком»

«Арсенал» обратился в РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Об этом рассказал генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
Чемпионат 05:53
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Тульский «Арсенал» обратился в РФС с требованием проверить арбитра Матюнина на полиграфе

Тульские новости 07:50
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Тульский «Арсенал» попросил РФС проверить судью матча на детекторе лжи

Тульская служба новостей 07:31
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Тульский «Арсенал» попросил проверить на полиграфе арбитра матча со «Спартаком»

Первый Тульский 07:19
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