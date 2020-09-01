«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе
Тульский «Арсенал» после матча с московским «Спартаком» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с предложением проверить судью Алексея Матюнина на полиграфе, также клуб попросил не назначать этого арбитра на поединки с участием команды.В источнике
С чего всё начиналось
«Арсенал» обратился в РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Об этом рассказал генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
Тульская служба новостей 07:31