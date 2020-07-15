НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
МК-СпортМК-Спорт
«Арсенал» обыграл «Урал» в матче чемпионата России
Екатеринбург Онлайн
  • Первый Тульский0:45
  • Телеканал ОТВ0:54
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Хлусевич стал автором самого «молодого» гола тульского «Арсенала» в премьер-лиге

Тульские новости 01:50
alt

Хлусевич стал автором самого «молодого» гола тульского «Арсенала» в премьер-лиге

Спорт71 01:49
alt

Травмированные игроки «Арсенала» должны восстановиться к матчу с «Уфой»

Тульский футбол вчера в 14:35
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости