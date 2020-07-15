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Газета.RuГазета.Ru
Урал — Арсенал (Тула) 1:3
Екатеринбург Онлайн
  • Городовой0:44
  • Телеканал ОТВ0:54
Стали известны составы "Урала" и "Арсенала" на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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