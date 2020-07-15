НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутболисты «Спартака» разгромили «Ахмат» в матче чемпионата России«Урал» победит «Арсенал» в 29-м туре РПЛ 15 июляЭль-Кабир пропустит матч «Урала» с «Арсеналом» из-за травмыПодпалый: «Арсенал» заслуженно победил «Урал» в матче РПЛДмитрий Парфёнов: Получили от «Арсенала» второй мяч и не пришли в себяГлавноеФедун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»Урал — Арсенал (Тула) 1:3Тренер «Оренбурга» предложил расширить РПЛ после вылета из лигиЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча«Арсенал» нанес «Ливерпулю» третье поражение в сезоне в АПЛГазета.RuУрал — Арсенал (Тула) 1:3Екатеринбург Онлайн225Городовой0:44Телеканал ОТВ0:54Стали известны составы "Урала" и "Арсенала" на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Спартак» продал игрока, который больше всех в России забивает со штрафных. Держите его новый шедевр – в ближний «Уралу»Sports.ru 15:25Травмированные игроки «Арсенала» должны восстановиться к матчу с «Уфой»Тульский футбол 14:35«Это интуиция». Бикфалви рассказал о своем голе в ворота «Арсенала»Матч ТВ 12:54рекламаЕщё по темеФутболисты «Спартака» разгромили «Ахмат» в матче чемпионата России«Урал» победит «Арсенал» в 29-м туре РПЛ 15 июляЭль-Кабир пропустит матч «Урала» с «Арсеналом» из-за травмыПодпалый: «Арсенал» заслуженно победил «Урал» в матче РПЛДмитрий Парфёнов: Получили от «Арсенала» второй мяч и не пришли в себяГлавноеФедун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»Урал — Арсенал (Тула) 1:3Тренер «Оренбурга» предложил расширить РПЛ после вылета из лигиЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча«Арсенал» нанес «Ливерпулю» третье поражение в сезоне в АПЛНовости