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«Арсенал» в гостях обыграл московское «Динамо» в чемпионате России
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Московское "Динамо" проиграло тульскому "Арсеналу" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:1.В источнике
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Подробнее о событии
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Тульский «Арсенал» после ухода Черевченко прервал серию из пяти поражений

Sports.ru 11:33
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«Арсенал» на выезде победил «Динамо» в первом матче после ухода Черевченко

Нева Спорт 11:31
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«Арсенал» в меньшинстве обыграл «Динамо»

ODDS.ru 11:23
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