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Арсенал — Вест Хэм 2:1
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«Арсенал» одержал вторую победу на старте нового сезона АПЛ. На этот раз подопечные Микеля Артеты одолели «Вест Хэм» — 2:1. Чемпионат Англии.В источнике
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«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби

Советский спорт 16:54
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«Арсенал» одолел «Вест Хэм» на своем поле

Спорт-Экспресс 16:52
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«Арсенал» на 86-й минуте добыл победу в дерби с «Вест Хэмом»

Матч ТВ 16:43
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