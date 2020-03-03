Артета: «Арсенал» любит Кубок Англии

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился эмоциями от победы "канониров" в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Портсмутом". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Лондона.