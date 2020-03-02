«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Арсенал" обыграл "Портсмут" и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу лондонскому клубу принесли голы Сократиса Папастатопулоса и Эдварда Нкетии.